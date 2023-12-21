العراق يرسل 10 ملايين لتر من الوقود إلى فلسطين

شفق نيوز/ أعلن الهلال الأحمر العراقي، يوم الخميس، انطلاق باخرة من ميناء البصرة محملة بـ"10" ملايين لتر من الوقود كمنحة من الحكومة العراقية الى الشعب الفلسطيني.

وقال الهلال الاحمر العراقي في بيان، إن الباخرة المحملة بشحنة الوقود انطلقت مساء اليوم الخميس من ميناء البصرة إلى قطاع غزة عبر قناة السويس بحراً.

وأضاف البيان، أن طاقم الهلال الاحمر العراقي سيقوم بتسليم شحنة الوقود الى الهلال الاحمر المصري، ومن بعدها ترسل الى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح.

ومنذ اندلاع المعارك بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة عكف العراق على إرسال المساعدات الإغاثية إلى فلسطين ولكن هذه الشحة من الوقود تُعد الأول من نوعها في ظل انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء.

ويعاني الفلسطينيون وخاصة اولئك النازحون جراء العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل من نقص حاد من مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود.