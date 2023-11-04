العراق يرسل وجبة ثالثة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، إرسال وجبة ثالثة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر تم إرسال وجبة ثالثة محملة بـ 11 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الشعب العراقي من خلال اللجنة المشكلة بتوجيه من قبل رئيس الوزراء المعنية باستلام المساعدات".