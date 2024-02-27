العراق يرسل مساعدات غذائية وإغاثية للعوائل الفلسطينية على حدود لبنان

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الثلاثاء، عن تجهيز أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية للعوائل النازحة على الحدود اللبنانية الفلسطينية جراء تعرضها لقصف شديد.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قامت بنقل أكثر من 18 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مطار بغداد الدولي لتحميلها على متن طائرتين لإرسالها غداً إلى مطار الحريري في لبنان.

وبينت أن المساعدات سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني لتوزيعها على العوائل النازحة في المخيمات الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.