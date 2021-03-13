العراق يرتقب قرارا بشأن لقاح "أسترازينيكا"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحيَّة في البلاد أنَّها تترقَّب قرار منظمة الصحة العالميَّة بشأن استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانيَّة - السويديَّة المستخدم ضد فيروس كورونا، وذلك عقب تعليق أربع دول أوروبيَّة استخدام اللقاح كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي قوله، أنَّ “لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانيَّة - السويديَّة لم يصل إلى العراق إلى الآن، وأنَّه من المؤمل أنْ يصل الأسبوع المقبل”، مبيناً أنَّه “سيتمُّ التداول مع منظمة الصحة العالميَّة لنرى ما القرارات بشأن اللقاح، وهل سيتم توقفه، خاصة أنَّ هذه الدول الأربع أوقفت التعامل به كإجراء احترازي للتأكد مما إذا كان سبب التجلط نتيجة اللقاح أم بسبب أمر آخر، وقد أعطت بريطانيا هذا اللقاح لأكثر من عشرة ملايين مواطن ولم تسجل أي حالة كهذه".

وأشار إلى أنَّ “النسبة التي تعرَّضت للتجلط المذكور تعدُّ قليلة بالنسبة لعدد الملقحين في الدول الأوروبيَّة الأربع”، لافتاً إلى أنَّ “الباحثين والعلماء سيتوصلون إلى معرفة ما إذا كان التجلط ناجماً عن اللقاح أم لا”، مؤكداً أنَّه “إذا كانت هناك علاقة بين اللقاح المذكور وتلك التجلطات سنتوقف عن تلقيه أو تطعيمه للمواطنين".