العراق يراقب النشاط الزلزالي.. تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات

شفق نيوز / كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الاثنين، عن آخر تطورات النشاط الزلزالي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل أسبوع، وتسبب بسقوط عشرات آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب، فيما أكدت عدم تسجيل أي نشاط زلزالي في العراق خلال هذه الفترة.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "النشاط الزلزالي ما يزال مستمرا منذ أن بدأ فجر يوم الأثنين الموافق 2023/2/6 إلى الآن، وسيستمر لأسابيع عدة وحتى لأشهر في تركيا وبالقرب من الحدود التركية السورية".

وأضافت أن "مساحة ذلك النشاط اتسعت على طول الفوالق الفعالة في المنطقة، وقد وصل مجموع الأحداث الزلزالية إلى (1834)، لحين وقت إعداد هذا التقرير، في حين بلغت قوة الهزة الرئيسية (7٫8) درجة يوم الاثنين الماضي، عند الساعة (4:17:34) بالتوقيت المحلي".

وتابعت الهيئة: "تبعت الهزة القوية، أخرى في نفس اليوم بقوة (7٬5) درجة تبعد حوالي 110كم شمال الهزة الأولى، وذلك عند الساعة (1:24:48) بالتوقيت المحلي، بينما تبعت الهزتين القويتين مئات من الهزات الأرضية اللاحقة".

وأشارت إلى أن "تأثير هذه الهزات القوية، امتد إلى معظم محافظات العراق، حيث شعر بها المواطنون في محافظات إقليم كوردستان وبعض المدن الأخرى منها العاصمة بغداد، لكن بنسب متفاوتة من درجات الشعور، ومن دون تسجيل أية إصابات بشرية أو مادية".

وبتوجيه من الإدارة العليا في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ومنذ بداية النشاط جرى تشكيل خلية أزمة ضمت قسم الرصد الزلزالي وعدداً من أقسام الهيئة، لمتابعة وتحليل ومراقبة هذا النشاط وتغطيته إعلامياً من خلال تقديم التقارير الفورية وتبليغ الجهات المعنية بأي مستجدات قد تحدث لتهيئة التدابير والإجراءات اللازمة.