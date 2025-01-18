العراق يدعو إيران الى تصميم برامج تعليمية مشتركة بين البلدين

شفق نيوز/ دعا وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، إلى تصميم برامج تعليمية مشتركة مع إيران يمكن أن تلبي احتياجات العراق العلمية والبحثية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت، أن العبودي التقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الایراني "حسين سيمائي" خلال زيارته إلى العراق.

وشدد سيمائي على أهمية التفاعلات العلمية والأكاديمية كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرات البشرية للبلدين، مضيفا أن إيران مستعدة لتزويد العراق بخبراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية البحثية وتبادل الطلاب والأساتذة.

كما أشار وزير العلوم الإيراني إلى دور الجامعات في نقل المعرفة والتكنولوجيا، مركدا على ضرورة عقد دورات تعليمية وبحثية مشتركة.

كما اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، التقدم العلمي الذي حققته إيران في مجالات مثل التقنيات الحديثة وتكنولوجيا "النانو" والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية نموذجا لدول المنطقة، قائلا: يهتم العراق باستغلال هذه الخبرات القيمة لتطوير بنيته التحتية العلمية والتكنولوجية.

كما أكد العبودي على ضرورة التبادل على صعيد الطلاب والأساتذة بين جامعات البلدين وطالب بتصميم برامج تعليمية مشتركة تلبي احتياجات العراق العلمية والبحثية.