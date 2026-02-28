العراق يدعو مواطنيه في الخارج إلى توخي أقصى درجات الحذر

شفق نيوز– بغداد

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، المواطنين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية في بعض مناطق التوتر، مؤكدة أن سلامة العراقيين في الخارج تبقى أولوية قصوى في مختلف تحركاتها واتصالاتها.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية وجّه جميع البعثات الدبلوماسية إلى التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين العراقيين، وتقديم الإسناد اللازم لهم، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاعهم بما يكفل سلامتهم وأمنهم.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المواطنين العراقيين في الخارج.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن الهجمات طالت مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.