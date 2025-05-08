هيئة الاعلام تدعو "ميتا" إلى إنشاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق لتنظيم المحتوى

شفق نيوز/ دعا رئيس هيئة الإعلام نوفل ابو رغيف، يوم الخميس، شركة "ميتا" المالكة لـ(فيسبوك وإنستغرام وواتساب) الى إنشاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الهيئة ببغداد، وفداً رفيع المستوى من الشركة برئاسة بسمة عماري، مسؤولة إدارة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في لقاء خُصص لبحث مسارات التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بتنظيم المحتوى وتعزيز الحضور الرقمي الآمن للعراق على المنصات التابعة للشركة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

ونقل البيان عن "أبو رغيف" خلال اللقاء قوله، إن "هيئة الإعلام والاتصالات تضع في صدارة أولوياتها صيانة السيادة الرقمية للعراق، والتأكيد على احترام الخصوصية والمعايير الوطنية في كل ما يُنشر عبر منصات التواصل، مشيرً ًإلى أهمية تحقيق تفاهمات واضحة مع شركة ميتا في هذا الصدد".

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى العراق لمسؤول رفيع في شركة "ميتا"، وذكرت الهيئة أن هذه الزيارة "تعكس اهتمام الشركة بتطوير علاقتها مع الجهات العراقية الرسمية، في إطار سعيها لفهم أولويات العراق الرقمية، وبناء قنوات تواصل مباشرة وأكثر فاعلية مع الهيئات التنظيمية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير آليات المتابعة والتنسيق المشترك لرصد المحتوى المضلل أو المسيء، واعتماد إجراءات أكثر عدالة وشفافية بحق المستخدمين العراقيين، ولا سيما ما يتعلق بحذف المحتوى أو حظر الصفحات التابعة للمؤسسات الإعلامية والرسمية".

كما شددت الهيئة على "ضرورة اعتماد مسارات محددة لتوثيق الحسابات الرسمية بالتعاون المباشر مع الهيئة، وإنشاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق يُعنى بتسهيل التواصل مع الجهات المختصة ومعالجة البلاغات المتعلقة بالمحتوى أو سياسات الاستخدام".

وطبقا للبيان، فقد "تطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ برامج توعية مشتركة حول الأمان الرقمي والتحقق من المعلومات، بالشراكة مع الجامعات والمنظمات المدنية، دعماً لجهود رفع الوعي المجتمعي تجاه التهديدات الرقمية وآليات الحماية الذاتية".