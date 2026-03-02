العراق يدعو رعاياه العالقين في مصر لمراجعة السفارة بالقاهرة

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة العراقية في مصر، مساء اليوم الاثنين، المواطنين العالقين أو الذين يواجهون صعوبة في العودة، إلى مراجعة القنصلية العراقية في العاصمة القاهرة.

جاء ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، مما اضطر العديد من المواطنين إلى تأجيل عودتهم إلى العراق، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكدت السفارة أنها تعمل على إيجاد حلول بديلة لضمان تمكين المواطنين من العودة إلى أرض الوطن بأمان، مشيرة إلى إمكان المواطنين التواصل مع خلية الطوارئ للحالات العاجلة على رقم الطوارئ التالي: 01055683909

وشددت السفارة، على استمرار متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية ومركز الوزارة في بغداد.

هذا وكانت السفارة العراقية لدى أنقرة، أعلنت الاثنين، حصولها على موافقة رسمية من السلطات التركية لمنح سمات دخول للمواطنين العراقيين العالقين، بما يتيح لهم العودة إلى البلاد براً.

وقررت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، تمديد تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة أخرى جراء استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أول أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني، وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والكويت والبحرين.