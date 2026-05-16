العراق يدعو "تيك توك" إلى الالتزام بالقوانين ومكافحة المحتوى المخالف

شفق نيوز- أنقرة

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، مع مسؤولي شركة "تيك توك"، ضوابط العمل التنظيمي للمنصة داخل العراق، مؤكدة أهمية التزام المنصات الرقمية بالقوانين العراقية، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة المحتوى المخالف والأنشطة غير القانونية.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بليغ أبو كلل، التقى على هامش الندوة العالمية لمنظمي قطاع الاتصالات (GSR26) المنعقدة في أنقرة، ماريا كون نائب رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية في شركة تيك توك، وفاتح كافادار مسؤول العلاقات الحكومية والسياسات العامة للشركة في تركيا والمشرق العربي.

وبحسب البيان، تناول اللقاء بحث إمكانية فتح مكتب رسمي للشركة داخل العراق مستقبلاً، بما يعزز التواصل المباشر مع الجهات التنظيمية.

وأكد أبو كلل ضرورة معالجة حالات استخدام المنصة بصورة مخالفة للوائح الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بتوظيف بعض الحسابات في عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الهيئة ستزود الشركة بتقارير رصد خاصة بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام اللقاء، وجهت الهيئة دعوة لمسؤولي شركة "تيك توك" لزيارة العراق لاستكمال المناقشات الفنية والتنظيمية وتعزيز التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة مسؤولاً في منظمة RIPE NCC، حيث جرى بحث إطلاق خدمة IPv6 في العراق وما توفره من توسعة للفضاء الرقمي وتحسين للبنية التحتية للإنترنت، إلى جانب مناقشة المخاطر المرتبطة بالتحول وسبل معالجتها.

يذكر أن منصة "تيك توك" كانت قد نظمت في 24 تشرين الثاني 2024، ورشة عمل في بغداد بحضور وكالة شفق نيوز، دعت خلالها الى تعزيز الوعي الرقمي ورفع مستوى الأمان الرقمي، إلى جانب دعم صناع المحتوى العراقيين وتطوير مهارات إنتاج محتوى تعليمي وترفيهي.