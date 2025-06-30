العراق يدشن أكبر توسعة للعناية بحديثي الولادة بـ360 سريراً

شفق نيوز – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التزام حكومته بدعم استكمال مشاريع المستشفيات في جميع أنحاء العراق، مشدداً على ضرورة أن تحظى المؤسسات الصحية بثقة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه، عبر دائرة تلفزيونية، لـ10 مراكز طبية للعناية المركّزة بالأطفال حديثي الولادة والخدّج، ضمن مشروع متكامل يتضمن 22 مركزاً موزعة في بغداد وعدد من المحافظات، بسعة إجمالية تبلغ 360 سريراً.

وأشاد السوداني، وفق مكتبه الاعلامي، بجهود الكوادر والفرق المعنية التي أنجزت هذه المراكز، مشيراً إلى أن هذه المشاريع النوعية ستسهم في تقليل وفيات الأطفال، والكشف المبكر عن أمراضهم، فضلاً عن تدريب الكوادر على أحدث الأجهزة والأساليب الطبية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تضع القطاع الصحي في صدارة أولوياتها، عبر تطوير البنى التحتية الصحية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة، ومواصلة دعم المشاريع الصحية قيد الإنجاز، متعهداً بافتتاح مستشفيات جديدة قريباً.

وتقع المراكز التي جرى افتتاحها اليوم في محافظات البصرة، المثنى، واسط، صلاح الدين، دهوك، إضافة إلى العاصمة بغداد في الكاظمية والرصافة (مستشفى ابن البلدي ودائرة مدينة الطب).

وسيتم تجهيز هذه المراكز بأكثر من 1120 جهازاً متخصصاً لرعاية الأطفال الرضّع، من بينها 51 جهازاً من نوع GE HealthCare، إلى جانب المعدات الطبية الحديثة واللوجستية، مع برامج تدريب للكوادر الشبابية على استخدام الأجهزة والتعامل مع حالات الأطفال الخدّج حتى إتمام السنة الأولى من العمر.