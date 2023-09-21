العراق يدرس مسودة لائحة تنظيمية للتطبيقات الذكية

شفق نيوز / التقى ممثلو شركات ذكية - تطبيقات عاملة في العراق - بممثلي هيئة الإعلام والاتصالات، وبمتابعة من رئيس الهيئة وتضمن اللقاء شرحاً من قبل الهيئة لمسودة اللائحة التنظيمية للتطبيقات الذكية.

وأبدى ممثلو الشركات الذكية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استعدادهم التام لـ"مساعدة القائمين على هذا الملف للخروج بلائحة تنظيمية تشجع نمو القطاع، وتصب في مصلحة حماية الابتكار والتنافس العادل وتشجع الشباب العراقي على الإبداع، بالإضافة إلى حماية المستخدم وتوفير الحلول الرقمية المعاصرة والمبتكرة".

وأضاف البيان، أن "هناك فرصة حقيقية لخلق الآلاف من فرص العمل الإضافية، في الاقتصاد ودعم مبادرة ريادة ورؤية التحول الرقمي اللتين أطلقهما مجلس الوزراء العراقي، متمثلاً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح أن "هذه الفرصة تنطلق من التعاون بين هيئة الاعلام والاتصالات والقطاع الخاص والشباب المبدع والمبتكر، وتبدأ من تسهيل دخول خريجي الجامعات إلى القطاع وحماية المنتج المحلي و جلب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع".

بدورهم، أكد ممثلو الشركات الذكية، تطلعهم إلى "الخروج معاً بلائحة تنظيمية تضاهي في مضمونها اللوائح المشابهة اقليمياً وعالمياً، تستقطب الاستثمار المحلي والأجنبي وتساعد في بناء منظومة تقنية متطورة يقودها الشباب لتساهم في معالجة أزمة البطالة وتوفير تنوع من الخدمات التقنية بما يلبي طموح شعبنا العراقي".

يذكر أن من بين الشركات المشاركة، شركات (كريم، مسواك، فد شي، سندباد، وشركات عراقية أخرى).