العراق يدرس إجراء التعداد العام للسكان إلكترونيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاحد، انها بحثت مع احدى الشركات العالمية المتخصصة، آليات تنفيذ التعداد العام للسكان إلكترونيا المزمع تنفيذه قبل نهاية العام الحالي 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك حضرته الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، وعدد من المديرين العامين في الهيئة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع، شهد مناقشة آليات العمل في تنفيذ التعداد الالكتروني، ويأتي ذلك بعد اختيار شركة عالمية متخصصة ولديها خبرة واسعة، في تنفيذ التعدادات على مستوى العالم.

وأوضح ضياء عواد كاظم، أنّ العمل مع الشركة العالمية سيُساعد على رسم مسار خطة عمل التعداد ،وتهيئة بيئة العمل الالكترونية ، بالإضافة إلى تقييم بيئة العمل الموجودة حاليا في هيئة الإحصاء , مُؤكدا: إنه جرى تحديد التوقيتات الزمنية للإنتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة العمل الفعلي .

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في عام 1997، والذي أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كوردستان العراق، الذي قدر مسؤولون في حينها أعداد نفوس الاقليم بنحو ثلاثة ملايين مواطن.