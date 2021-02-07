العراق يدخل مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي، يوم الاحد، عن قرب بدء مرحلة جديدة من التعامل مع جائحة كورونا في البلاد، فيما أشار الى رفع توصيات وزراته الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال حسن التميمي في تصريحات للوكالة الرسمية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "نهاية الشهر الحالي سنبدأ بمرحلة جديدة من التعامل مع كورونا".

وأضاف وزير الصحة أن "عدداً من التوصيات سترفع إلى اللجنة العليا بشأن منع انتشار فيروس كورونا"، مبيناً أن هذه التوصيات تتضمن " التأكيد على الدوام يوماً واحداً في الاسبوع بالمدارس ويومين للجامعات والكليات ومنع التجمعات وقيام صلاة الجماعة ودخول اي زائر الى المراقد المقدسة ما لم يرتد الكمامة، ومجالس العزاء وصالات الاعراس".

وهددت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس السبت، باتخاذ اجراءات وقائية "مشددة" بينها اعادة فرض حظر التجوال لمنع ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أصدرت في وقت سابق، تحذيراً شديداً بشأن التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الإصابات بدأت تتصاعد تدريجياً في البلاد وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة تطبيق الإجراءات المتشددة من قبيل الإغلاق التام وحظر التجوال الشامل.