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العراق يخوض جولة جديدة من مفاوضات المياه مع تركيا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-08T18:28:14+0000
العراق يخوض جولة جديدة من مفاوضات المياه مع تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية ان جولة جديدة من المباحثات مع تركيا ستجري بعد عيد الفطر وذلك حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

واكد القنصل التركي في محافظة نينوى محمد كوجوك الخبر بمؤتمر صحفي في الموصل عقب لقائه بمحافظ المدينة نجم الجبوري حضرته وكالة شفق نيوز، اليوم السبت.

وقال كوجوك؛ ان وفدا تركيا سيزور نينوى بعد عيد الفطر للاطلاع على وضع سد الموصل ووضع المياه من نينوى الى البصرة، مشددا على ان تركيا لن تترك العراق بدون مياه.

بدوره؛ أوضح الخبير الاستراتيجي لسياسات المياه رمضان حمزة، لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق بحاجة الى عقد اتفاق مع تركيا لتحديد حصة العراق المائية قبل ان تتحكم تركيا بمياه دجلة كاملة عند تقوم بفتح كافة التوربينات لسد اليسو عام 2022.

وكان السفير التركي في بغداد اعلن عن قرب دخول مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق الموقعة عام 2014 حول الحصص المائية للعراق حيز التنفيذ والتي تنص على التعاون بين البلدين في ادارة الموارد المائية لحوضي دجلة والفرات وتحديد الحصص المائية للبلدين فيما اتفق الطرفان العام الماضي على إنشاء مركز بحث مشترك في العراق للتعاون وتبادل الخبرات في مجال المياه.

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