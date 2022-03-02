العراق يخاطب السعودية للافراج عن "محتجزين" لديها

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحج والعمرة االعراقية، اليوم الاربعاء، ارسالها برقية للسلطات السعودية للافراج عن "محتجزين عراقيين" لديها.

وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها ارسلت برقية الى السلطات السعودية للافراج عن المحتجزين العراقيين لديها، موضحة أنها طالبت بالافراج السريع عن المحتجزين لديها اثناء اداءهم مناسك العمرة.

وفي وقت سابق افاد متحدث باسم الخارجية العراقية في تصريحات صحفيةـ بأن السلطات السعودية وعدت بإطلاق سراح الشيخ الزيدي.

واليوم قالت وسائل اعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل في العراق، إن السلطات السعودية اعتقلت " الشيخ وليد الزيدي" اثناء ادءاه مناسك العمرة، بينما ستعود القافلة التي ذهب بمعيّتها إلى العراق يوم غد الخميس.