العراق يحقق أكثر من مئة ألف بحث علمي منشور في المستوعبات العالمية

شفق نيوز/ سجلت الجامعات والكليات العراقية نشرا عالميا متزايدا بواقع أكثر من مئة ألف بحث علمي في مستوعبات سكوبس وكلاريفيت، وفقا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت.

وعززت بذلك المؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية العراقية موقعها في النشر العالمي حيث ارتفع مؤشر النشر العلمي العراقي في المستوعبات الى مئة وستة آلاف وخمسمئة وتسعة وسبعين بحثا موزعين على مستوعبات سكوبس وكلاريفيت (Web of Science).

واشتركت في هذه النتائج تسع وسبعون جامعة وكلية حكومية وأهلية فيما تصدرت هذه المعطيات حسب التسلسل التراتبي للمؤسسات الحكومية جامعة بغداد والمستنصرية وبابل والتكنولوجية والبصرة والموصل والكوفة فيما برزت على صعيد المؤسسات الجامعية الأهلية كل من كلية المستقبل الجامعة وكلية الرافدين الجامعة والجامعة الاسلامية في النجف وكلية الإسراء الجامعة وكلية المنصور الجامعة وجامعة الكفيل.

جدير بالذكر فإن البوابة المختصة بالمجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بتصنيف الدول Scimago Journal: & Country Rank

(https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2020).

وقد أظهرت أن العراق يحتل الموقع الخامس والأربعين عالميا والسادس في الشرق الأوسط والثالث عربياً بنشر البحوث العلمية في التخصصات المختلفة.