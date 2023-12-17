العراق يحقق "انجازات" خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، عن اختتام أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تكللت بتحقيق عددٍ من "الإنجازات" لجمهورية العراق.

ونقلت الهيئة عن وفدها المشارك في اجتماعات المؤتمر، قوله، إن: مشاركة هذا العام أفضت عن دخول العراق في الحواشي الخاصة بلوائح الراديو Radio Regulation والتي ستسهم في توفير العديد من الحزم الترددية الحيوية لاستخدامات الاتصالات الدولية المتنقلة IMT .

وأضاف أن هذا الأمر سيتيح توفير عددٍ من التقنيات الحديثة لاستخدامات الجمهور العراقي وتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والمكالمات العالية الجودة فضلاً عن توفير تغطية جيدة في المناطق النائية.

كما أكد الوفد تثبيت توجهات الدولة العراقية في الحفاظ على المدارات الساتلية بعد أن تم استعادة مدار القمر الصناعي العراقي في الخدمة الإذاعية الساتلية BSS وضمان عدم تكرار المشاكل السابقة التي أدت إلى تأثر المدار المخصص مسبقاً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار إلى أنه تم أيضاً توقيع الوثائق الختامية وتسليم التحفظات والتصريحات الخاصة بجمهورية العراق لضمان جميع حقوق الدولة ضمن لوائح الراديو المحدثة المنبثقة عن تطبيق نتائج هذا المؤتمر.