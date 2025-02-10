العراق يحظر صيد الأسماك خلال موسم التكاثر

شفق نيوز/ شددت وزارة البيئة العراقية، يوم الاثنين، الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته.

وكلفت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مديرياتها في جميع المحافظات بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك رقم 82 لسنة 2025، الصادر عن وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وقسم التربية وإدارة المسطحات المائية، تماشياً مع بدء موسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته.

ووفقاً للقرار، يُحظر صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الداخلية، بما يشمل الأهوار والبحيرات والأنهار، على أن يتم تطبيق فترات المنع وفقاً للتقسيم الجغرافي للمحافظات.

وبحسب البيان، ستمتد فترة المنع في المنطقة الأولى، التي تضم محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، والنجف، من 15 شباط حتى 15 نيسان 2025.

أما المنطقة الثانية، التي تشمل محافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، بابل، كربلاء، وواسط، فتمتد فترة المنع فيها من 15 شباط حتى 1 أيار 2025.

بينما تبدأ فترة المنع في المنطقة الثالثة، التي تشمل محافظات كركوك ونينوى، من 25 آذار وحتى 1 تموز 2025.

ويستثني القرار جميع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى أسماك المزارع مثل الكارب العادي، الكارب العشبي، والكارب الفضي.

وكلفت الوزارة، وفق البيان، مديريات البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000، وتعليمات رقم 10 لسنة 2000.

وختمت وزارة البيئة، بالتأكيد على أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج السمكي، داعية جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها مصدراً غذائياً واقتصادياً مهماً للبلاد.