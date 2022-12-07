العراق يحظر دخول العامل الأجنبي إلا بعد استحصال رخصة عمل

شفق نيوز / كشف وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، مخرجات إجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية، فيا أكد الاتفاق على عدم منح "الفيزا" لمن لم يستحصل إجازة عمل من الوزارة.

وقال الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع اللجنة في مقر وزارة الداخلية تطرق إلى أهمية هذا الملف واعطاءه الأولوية، وجرى الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن "الفترة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة، وستناقش مقررات عدة للوصول إلى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد".