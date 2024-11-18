العراق يحظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.. وثيقة

شفق نيوز/ وجهت وزارة الداخلية العراقية، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.

وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (۲۰۲4/۱۱/۱۱ ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في ۲۰۲4/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الإجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم ۱۲) لسنة (۲۰۱۰) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".

ومنذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية، حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة بغداد.