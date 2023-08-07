العراق يحظر استيراد العصائر والكيك

شفق نيوز / قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، حذف العصائر والمرطبات والكيك بانواعه والمعجنات من قوائم الاستيراد، فيما أوصى بتخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح "المواشي والأغنام" لتكون بنسبة 4% فقط.

جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجلسة 23 لسنة 2023 للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقرر المجلس، بحسب البيان، حذف العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه إضافة إلى المعجنات، من قوائم الاستيراد، على أنَّ يتم مراجعة القرار خلال مدة سنة واحدة، من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، لتقييم مدى تأثر السوق المحليَّة بهذا الحذف سلباً أو إيجاباً".

وحث المجلس الوزاري للاقتصاد، على "التنسيق بين وزارتيّ التجارة والزراعة من أجل تسعير وبيع وتسليم مادة (النخالة)، لغرض أنَّ يستفيد منها مربو الماشيَّة".

كما أوصى مجلس الوزراء، بـ"تخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح (المواشي والأغنام) لتكون بنسبة 4 ٪ فقط، ومنح المستوردين إمكانية الدخول إلى المنصة الإلكترونيَّة لشراء الدولار، بما يغطي تكاليف الاستيراد وبسعر الصرف الرسميّ".

وأقر المجلس الوزاري "تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحيَّة، وشركات السفر والسياحة".