العراق يحصي 19 هزة ارضية خلال شهر 

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، عن حصيلة الهزات الارضية داخل البلاد والمناطق المجاورة لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت في تقريرها الشهري، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 19 هزة أرضية، منها 6 هزات أرضية داخل العراق و11 هزة أرضية داخل إيران وهزة أرضية واحدة على الحدود العراقية الايرانية وأخرى على الحدود العراقية التركية، مبينة أن قوى الأحداث الزلزالية تراوحت بين (2،4-3،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (3-23)كم .

هذا وتركز " النشاط في هذا الشهر، وفق التقرير، بشكل واضح داخل ايران تحديداً محافظات كرمنشاه وايلام ولورستان وغيرها حيث بلغ عددها احدى عشر هزة .

وتابع التقرير، "أما بقية النشاط الذي حدث داخل العراق حيث تركز في محافظة السليمانية في جمجمال وكلار وبحيرة دوكان ومحافظة ديالى ،قضاء قزانية ومحافظة واسط ومحافظة دهوك"، مشيراً إلى "تسجيل هزتين على الحدود العراقية مع تركيا وايران".

وأشار إلى أن "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي، مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي تجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

ولفت الى أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت تقريرين في هذا الشهر ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، أو مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".