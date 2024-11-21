العراق يحصي أولاد عم "مارادونا".. رونالدينيو وكاكا وريفالدو يدلون بمعلوماتهم في التعداد السكاني

شفق نيوز/ كشفت نتائج التعداد السكاني في العراق عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام بما في ذلك بعض القصص الفريدة التي تسلط الضوء على تنوع المجتمع العراقي وروحه الفريدة، ومن بين هذه القصص برزت عائلة مسيحية تعيش في قرية بادركشي التابعة لناحية سرسنك شمال محافظة دهوك.

تتألف هذه العائلة من والدين وخمسة أبناء وفتاة واحدة، ولكن ما يميزهم هو الأسماء التي اختارها الوالدان لأبنائه، حيث تحمل جميعها أسماء لاعبين كبار في المنتخب البرازيلي لكرة القدم هذا الاختيار يعكس شغف العائلة بكرة القدم وتحديدا بالمنتخب البرازيلي الذي يعتبر من ابرز واشهر المنتخبات العالمية.

وأصبحت العائلة رمزاً صغيراً للحب والشغف بالرياضة وهو ما يعبر عن مدى تأثير كرة القدم بوصفها ظاهرة تجمع الناس من مختلف الثقافات والأديان.

وفي هذا الصدد، قال زيا ميناس، رب الأسرة، لوكالة شفق نيوز، إن شغفه الكبير بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم وحبه لهذه الرياضة كان الدافع وراء اختياره أسماء أبنائه الخمسة تيمنا بأبرز نجوم المنتخب البرازيلي.

وأوضح ميناس، أن ابنه البكر الذي يبلغ من العمر 33 عاما، يحمل اسم "ريكاردو" تيمنا بالنجم البرازيلي الشهير ريكاردو كاكا، أما الابن الثاني فقد سمي "روماريو" نسبةً الى الأسطورة روماريو، والثالث "روبرتو" تيمنا باللاعب المميز روبرتو كارلوس، بينما أطلق على الرابع اسم "ريفالدو"، أما الابن الأصغر، الذي ولد في عام 2002 فقد اختار له اسم "رونالدينيو".

وأضاف رب الأسرة، وهو من سكان قرية باردركشي أن اختيار هذه الاسماء قد أثار دهشة الكثيرين لا سيما في الدوائر الحكومية حيث يلاحظ الموظفون غرابة هذه الأسماء وسرعان ما يتفاجأون بعلاقتها بنجوم كرة القدم، مشيراً إلى أن هذه اللحظات الطريفة تظهر مدى تأثير كرة القدم وشغفها في حياته الشخصية.

وفي سياق متصل، لفت زيا ميناس، إلى أن شغف كرة القدم ليس مقتصرا عليه وحده بل يمتد الى عائلته أيضاً، فعلى سبيل المثال ذكر أن لديه شقيقاً أطلق اسم "مارادونا" على ابنه تيمنا بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، نظراً لتشجيعه المنتخب الأرجنتيني.