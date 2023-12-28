العراق يحصل على عضوية لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس في مؤتمر "كوب 28"

شفق نيوز/ تم انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس PCCB في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية COP28.

وتم انتخاب العراق ممثلا بيوسف مؤيد يوسف مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة في عضوية لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس للمناخ PCCB ممثلا عن آسيا والمحيط الهادئ. وتعمل هذه اللجنة تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية وتركز على دعم بناء القدرات للبلدان النامية لتنفيذ متطلبات اتفاقية باريس للمناخ.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتم انتخاب العراق في احد اللجان العاملة في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي UNFCCC.