العراق يحصل على عضوية في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي

شفق نيوز - ألمانيا

أُنتُخب العراق عضواً للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية لحساب الخسائر والأضرار المناخية في سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي UNFCCC .

واختارت سكرتارية الاتفاقية يوسف مؤيد يوسف مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة لعضوية هذه اللجنة خلال اجتماعات SB62 المنعقدة حاليا في مدينة بون الألمانية.

ويعد ماتحقق انجازا جديدا للعراق للمطالبة بحقوقه دولياً بسبب الخسائر والأضرار للتغير المناخي.

و تبنى المجتمع الدولي في العام 2013 بعد مفاوضات مناخية آلية وارسو الدولية لمواجهة الخسائر والأضرار التي تصيب البشرية والبيئة جراء التغيرات المناخية.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وفقد العراق نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، بحسب تقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في مطلع العام 2025.