العراق يحصل على عضوية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، انضمامها كعوض في الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، الذي يضم أكثر من 92 دولة.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق انضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بعد إكمال المتطلبات والالتزامات كافة خلال مشاركة وفد وزاري برئاسة مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي محمد ابراهيم عبودي ومدير قسم الرياضة المدرسية نجم عبود، في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والذي أقيم على مدى يومين متتالين في البحرين".

وأضاف أن "وزارة التربية شاركت في المؤتمر مع أكثر من (92) دولة لإكمال منهاج العمل للأعوام (2025-2026) والسعي للارتقاء بواقع الرياضة المدرسية وإشراك البلاد في المحافل الدولية العربية والعالمية إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للنهوض بالطاقات الشبابية الواعدة وصقل مواهب اللاعبين".