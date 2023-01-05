العراق يحصل على جائزتين من جامعة الدول العربية

شفق نيوز/ حصلـت وزارة الصناعة والمعادن مُمثلة عن جمهورية العراق على جائزتين من جامعة الدول العربية في الدورة الثانية لجائزة التميُز الحكومي العربي التي انطلقت فعالياتها، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربيـة.

وجـاءت الجائزة الأولى لعزيـز ناظـم عبـد ، مُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية، ولهـدى قاسـم خزعـل ، أحد مُوظفي المُديرية وذلك عن مُبادرة دعم وتشغيل الشباب الخريجين الباحثين عن العمل وتشجيعهم على دخول سوق العمل لتأسيس المشاريع الصغيرة والمُتوسطة.

فيما جاءت الجائزة الثانية كأفضل مُوظف حكومي عربي مُتميز لفـلاح حسـن الحميـدي ، أحد مُوظفي هيئة البحث والتطوير الصناعي وذلك عن مشاريع بحثية لإيجاد الحلول لمشاكل إستخدام المُطهرات والمُعقمات المُسببة لكثير من الأمراض ( كالسرطانية والتنفُسية والهضمية ) وإستبدالها بمُطهرات من أصل نباتي آمنة ومُجدية إقتصادياً وكذلك إعداد أربعة مشاريع بحثية طبية في إستخدام المُستخلصات النباتية كعلاج لأمراض السُكري والسرطان وعلاج الحروق .

وعبرت الوزارة في بيان اليوم، عن فخرها بحصد هاتين الجائزتين ، مُعتبرةً إياهما "إنجازاً مُهماً للعراق عموماً والوزارة بشكلٍ خاص يعكس عمل المؤسسات الحكومية العراقية ويُشكل حافزاً لتطوير الأداء والعمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المُقدمة للمُواطنيـن".