العراق يحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)

شفق نيوز/ منح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (world federation for medical education) المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق (NCAMC) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمن الجودة الخاصة بالتعليم الطبي.

وجاء في نص الرسالة المبعوثة من (WFME)ـ وفق بيان صدر عن وزارة التعليم العالي العراقية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن لجنة الاعتراف في الاتحاد العالمي اختتمت تصويتها ووافقت على الاعتراف بـ NCAMC لمدة تمتد الى غاية 2034 ويعد المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق معتمدا في سياساته وإجراءاته لضمان جودة التعليم الطبي.

من جانبه وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اعتماد كليات الطب والمؤسسات الجامعية والصحية، بأنه "انجاز تاريخي غير مسبوق" ويحمل دلالة قاطعة بأن الاعتمادية الدولية المتحققة تمثل خلاصة العمل الدؤوب للمؤسسات التعليمية الوطنية الرصينة.