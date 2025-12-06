العراق يحصد أُولى ثمارِه من فاكهة التنين (صور)

شفق نيوز - بغداد / كربلاء

أعلنت وزارة الزراعية العراقية، يوم السبت، أنها نجحت وبالتعاون مع العتبة الحسينية في كربلاء في حصد أُولى ثمار فاكهة التنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه أثمر التعاون بين الجانبين من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والأُصولية التي سمحت بإدخال النبات الاستوائي (دراگون فروت) إلى العراق.

وأشار البيان إلى أن نجاح هذا التعاون المتمثل بحصاد أولى ثماره من فاكهة التنين بعد نقلها من موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية إلى العراق، والتي كانت تقتصر على دول آسيوية وعربية.

وبهذا الصدد قال متخصصون في المشاتل إن نبات (دراگون فروت) يُعَد من الفاكهة ذات المذاق الطيب، وتكون على ثلاثة أصناف منها ذات القشرة الوردية باللبين الأبيض والأحمر فضلاً عن القشرة الصفراء باللب الأبيض.