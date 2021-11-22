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العراق يحسم "جدل" عودة الحظر الصحي الشامل

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-22T08:25:03+0000
العراق يحسم "جدل" عودة الحظر الصحي الشامل

شفق نيوز / حسمت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الجدل بشأن عودة فرض الحظر الصحي الشامل، وتشديد الإجراءات خشية من دخول العراق في الموجه الرابعة لوباء فيروس كورونا.

وذكرت عضو الفريق الصحي لوزارة الصحة العراقية، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، أن "أي قرار بشأن فرض الحظر الشامل، وتشديد الإجراءات خشية من دخول العراق في الموجه الرابعة لوباء فيروس كورونا لم يطرح حتى اللحظة، كما أن اللجنة الصحة والسلامة لم تشعرنا بأي شيء عن موضوع إعادة الحظر الكلي".

وأضافت فلاح، أن "الموجه الرابعة لوباء فيروس كورونا لم تدخل العراق لغاية الآن وعودة الحظر معتمد على الموقف الوبائي وقرارات الصحة والسلامة الوطنية، كما أن دخول الموجة الرابعة ليس بالضرورة أن تكون من السلالة الجديدة كما إنها قد لا تحمل نفس الأعراض التي تصيب الأشخاص".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد حذرت مراراً من أن قلة المقبلين على التلقيح، قد تسفر عن دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا، فيما لفتت إلى أن الموجة الرابعة مازالت لم تدخل البلاد حتى اللحظة.

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