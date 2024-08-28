العراق يحرز المركز الأول في البطولة العالمية للروبوتات بالهند

شفق نيوز/ حقق العراق المركز الأول في البطولة العالمية للروبوتات والتي جرت في مدينة نيودلهي الهندية.

وقال ممثل العراق المهندس وائل العكايشي عضو الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في الهند، ان فريقين من محافظتي صلاح الدين في السومو روبوت والانبار في الابتكار شاركا في المسابقة التي جرت للمدة من 24 ـ 27 /آب الى جانب 50 فريقاً من مختلف دول العالم.

واضاف ان الفرق حصلت على المركز الاول في مشاركتهم الاولى بهذه البطولة.