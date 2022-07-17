العراق يحذر مواطنيه من التعرض لاشعة الشمس يوم غد وبعده

شفق نيوز/ حذرت السلطات العراقية، مواطنيها من التعرض لأشعة الشمس يوم غد الاثنين وبعده الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك في تقرير أصدره قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، يخص ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وبين، التقرير ان البلاد سوف يتأثر بأرتفاع درجات الحرارة نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد تستمر ليومين إبتداءً من يوم الإثنين وتنخفض بعدها انخفاضًا قليلًا لتعود الى معدلاتها العامة

ودعا التقرير، المواطنين الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.

واليوم الاحد، قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، إن موجة حارة تجتاح أغلب مدن البلاد خلال الايام المقبلة، متوقعا ارتفاعا بدرجات الحرارة فوق المعدل وهي بداية ذروة أيام الحر وما تُعرف بـ"جمرة القيظ" في العراق

وعلى العكس، توقعت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، أمس السبت، انخفاضاً بدرجات الحرارة في مناطق ومحافظات الإقليم، خلال اليومين المقبلين.