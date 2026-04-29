العراق يحذر من استنزاف المياه الجوفية: ثروة للأجيال القادمة

شفق نيوز- بغداد

دعا وزير الموارد المائية ووزير الزراعة وكالة عون ذياب، يوم الأربعاء، إلى الحفاظ على "كل قطرة ماء"، محذراً من استنزاف المياه الجوفية، ومؤكداً أنها تمثل ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن ذياب شدد خلال اجتماع فني تخصصي خُصص لمناقشة الخطة الزراعية المعتمدة على المياه السطحية والجوفية للموسم الصيفي 2026، على ضرورة استخدام الأساليب والطرق الحديثة للارتقاء بقطاع الموارد المائية.

وأكد الوزير أن العراق مرّ بمواسم شح مائي قاسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات، مبيناً أن الخزين المائي ما يزال في مرحلة التعافي، ما يتطلب جهوداً مضاعفة لتأمين مياه الشرب والاحتياجات الأخرى.

وأشار إلى أهمية استمرار تدفق المياه إلى الأهوار جنوب العراق، لتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الإرث الإيكولوجي والتنوع الأحيائي.

وكانت وزارة الموارد المائية قد حذرت في 19 نيسان الجاري من مخاطر حفر الآبار غير المرخصة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تهدد الخزين المائي الاستراتيجي في العراق، فيما كشفت عن خطة لتنظيم حفر نحو ألف بئر خلال عام 2026.