العراق يحدد نشاط الموسم المطري: كوردستان الأعلى والبصرة الأقل

شفق نيوز– بغداد

نظمت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الخميس، محاضرة علمية بعنوان "الموسم المطري لعام 2024-2025 في العراق"، في قاعات مركز التدريب الإقليمي.

وقدمت المحاضرة "حياة مهدي علي أكبر"، الموظفة في مركز المناخ والبحث العلمي/شعبة المائية والزراعية، عرضاً تفصيلياً لواقع الموسم المطري الحالي، مؤكدة أن المناطق الشمالية والجبلية في اقليم كوردستان مثل دهوك وأربيل والسليمانية، فضلاً عن أجزاء من نينوى ستسجل أعلى معدلات هطول للأمطار مقارنةً ببقية مناطق البلاد، ما ينعكس إيجاباً على الزراعة الموسمية وتغذية الخزانات الجوفية.

في المقابل، أوضحت المحاضرة أن المناطق الوسطى والجنوبية، ومنها البصرة وذي قار والمثنى وأجزاء من الأنبار وصلاح الدين، ستشهد ضعفاً في كميات الأمطار، الأمر الذي يزيد من الاعتماد على مياه الأنهار والمياه الجوفية لتلبية الاحتياجات الزراعية والمائية.

وأكدت المحاضرة أن التباين الكبير في التوزيع المطري يتطلب إدارة مرنة للموارد المائية واستراتيجيات متكاملة للتعامل مع تحديات الجفاف في الوسط والجنوب، مع استثمار الوفرة المطرية في الشمال لتعزيز الخزين المائي وتقليل الآثار السلبية على بقية المناطق.

في السياق، بين الباحث في الرصد الجوي العراقي حامد حسين لوكالة شفق نيوز، أن المناطق الشمالية والجبلية ستشهد معدلات هطول تتراوح بين 500 و700 ملم، بينما ستسجل المناطق الوسطى مثل بغداد وصلاح الدين وأجزاء من الأنبار معدلات أقل بين 200 و300 ملم، فيما ستسجل المناطق الجنوبية مثل البصرة وذي قار والمثنى وميسان معدلات ضعيفة لا تتجاوز 100 إلى 150 ملم.

وأضاف حسين أن هذا التباين يعكس ضرورة التخطيط المرن لإدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أهمية استثمار الأمطار الوفيرة في الشمال لتعويض النقص في مناطق الوسط والجنوب.