العراق يتوقع دخول قرابة 5 ملايين زائر أجنبي لإحياء الأربعينية ويحدد منافذ برية لتوافدهم

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، تحديد أربعة منافذ حدودية برية دولية تعمل على مدار الساعة لاستقبال الزائرين الأجانب الذين يقصدون البلاد لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، متوقعا دخول قرابة 5 ملايين من أولئك الزائرين إلى العراق.

ووصلت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين، برئاسة وزير الداخلية، وقائد القوات البرية ووكيل جهاز الأمن الوطني ووكلاء الشرطة والاستخبارات في وزارة الداخلية ومعاون عمليات الحشد الشعبي صباح اليوم الى محافظة ذي قار، للاطلاع على تفاصيل الخطط الامنية في خمس محافظات وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى وواسط بحضور قادة العمليات ( البصرة وميسان وسومر ) وقادة شرطة المحافظات ذاتها ومديري الأجهزة الأمنية فيها.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القادة الامنيين في محافظة ذي قار، إن زيارته شملت عرض الخطط الأمنية الخاصة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظات (البصرة، وواسط، وميسان، وذي قار، والمثنى)، وقد استمعنا إلى إيجاز مفصل من قبل القادة الأمنيين عن خططهم واجراءاتهم المخصصة ضمن هذا المجال إضافة إلى التنسيق مع الخطط المعدة من قبل الحكومات المحلية.

وأوضح أن هذه المحافظات الخمس هي نقطة الإطلاب باتجاه كربلاء، وكذلك الذي يميزها وجود منافذ حدودية حدودية برية دولية وهي (صفوان، والشلمجة، والشيب، زرباطية)، مشيرا الى ان هذه المنافذ ستكون شغالة على مدارس الساعة لدخول الزائرين الأجانب من دول الخليج العربي، وإيران.

كما أردف الوزير بالقول إنه "يُقدر أعداد الزائرين الذين سيدخلون من تلك المنافذ سيتراوح بين 3 - 5 ملايين شخص، منوها إلى مناقشة الخطط الأمنية والخدمية التي سيتم توفيرها لأولئك الزائرين.

وعن خطة زيارة الاربعينية، قال الوزير: إن الخطة الأمنية المعدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 من شهر آب/أغسطس المصادف الأول من شهر صفر وفق التقويم الهجري وتنتهي في الـ20 من صفر حين انتهاء مراسم احياء الزيارة الموافق يوم 9 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثامن شهر آب/أغسطس، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، واللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية لهذا العام، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتأمين الجوانب اللوجستية للزيارة الخاصة بإحياء الأربعينية، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.