العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

شفق نيوز / أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، عن استثناءات قالت إنهم يسمح لهم السفر إلى الهند.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد ديوان، لوكالة شفق نيوز، إن "لغرض الاطلاع وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٨/١٠ أولاً تقرر استثناء مرضى وزارة الصحة والفرق الطبية المرافقة ضمن برنامج الإخلاء الطبي للوزارة، من حظر السفر إلى الهند".

وأضاف ديوان، أن "هذا القرار مشروط بجلب فحص (بي سي آر) خلال ٧٢ ساعة من موعد الرحلة". وأوضح أن "القرار استثنى أيضاً، الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والوفود الحكومة الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية من وإلى الهند، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام".