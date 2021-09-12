سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-12T20:03:14+0000
العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

 شفق نيوز / أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، عن استثناءات قالت إنهم يسمح لهم السفر إلى الهند.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد ديوان، لوكالة شفق نيوز، إن "لغرض الاطلاع وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٨/١٠ أولاً تقرر استثناء مرضى وزارة الصحة والفرق الطبية المرافقة ضمن برنامج الإخلاء الطبي للوزارة، من حظر السفر إلى الهند".

وأضاف ديوان، أن "هذا القرار مشروط بجلب فحص (بي سي آر) خلال ٧٢ ساعة من موعد الرحلة". وأوضح أن "القرار استثنى أيضاً، الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والوفود الحكومة الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية من وإلى الهند، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام".

related

العراق يؤكد تسجيل عشرات المصابين بكورونا بين العائدين من الهند

Date: 2021-05-12 12:31:41
العراق يؤكد تسجيل عشرات المصابين بكورونا بين العائدين من الهند

الهند.. تحرك عراقي رسمي لإعادة العالقين في نيودلهي خلال 48 ساعة

Date: 2021-05-01 06:13:26
الهند.. تحرك عراقي رسمي لإعادة العالقين في نيودلهي خلال 48 ساعة

حقوق الإنسان تحذر من "كارثة" في العراق تبدأ بنصف بغداد

Date: 2020-03-23 14:50:04
حقوق الإنسان تحذر من "كارثة" في العراق تبدأ بنصف بغداد

منذ بدء الجائحة.. إصابات كورونا في العراق تتخطى المليون حالة

Date: 2021-04-21 13:08:54
منذ بدء الجائحة.. إصابات كورونا في العراق تتخطى المليون حالة

الصحة العراقية تحذر.. نواجه ضغطاً وارتفاعاً غير مسبوق في اصابات كورونا الشديدة

Date: 2021-07-17 10:21:12
الصحة العراقية تحذر.. نواجه ضغطاً وارتفاعاً غير مسبوق في اصابات كورونا الشديدة

العراق يستبعد تراجع انتشار "كورونا" بالصيف: نواجه عدواً في 18 محافظة

Date: 2020-03-12 10:39:07
العراق يستبعد تراجع انتشار "كورونا" بالصيف: نواجه عدواً في 18 محافظة

كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

Date: 2021-08-16 19:00:58
كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق

Date: 2021-03-30 16:06:47
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق