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العراق يحدد اماكن مشمولة بالحظر والاغلاق بعد زيادة الاصابات بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-30T04:46:29+0000
العراق يحدد اماكن مشمولة بالحظر والاغلاق بعد زيادة الاصابات بكورونا

شفق نيوز/ حددت وزارة الصحة والبيئة الاماكن التي ستشمل في الحظر والاغلاق في حال استمرار السكان بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن مدير عام الصحة العامة بالوزارة، رياض عبد الامير الحلفي قوله إنه "خلال الاسبوعين الماضيين شهدنا زيادة واضحة في عدد الاصابات، وأن سبب الزيادة في هذه الاعداد  هو عدم تطبيق الاجراءات الوقائية".

واشار إلى أن "المجتمع العراقي وبمختلف أطيافه، وحتى النخب الاكاديمية، تخلت عن الاجراءات الوقائية، إذ لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم تجنب التجمعات البشرية".

ونوه الى عدم وجود مؤشرات قوية بإعادة إصابة المصابين، نعم؛ هناك أعداد بسيطة تم تسجيل اعادة اصابتهم مرة ثانية، ولكن الزيادة الموجودة كانت حقيقية في الفئات التي لم تتعرض للاصابة، وإذا استمرت هذه الزيادة وتضاعف عدد المصابين كما حدث في عام 2020 حيث شهدنا اصابات متزايدة في شهري أيار وحزيران، سنضطر للعودة الى الاجراءات المشددة".

وحذر الحلفي، من أن "الاجراءات المشددة التي سيتم اتخاذها ستشمل الحظر وغلق المولات والمطاعم والمؤسسات ذات التجمعات الدينية، وهذا الموضوع سيكون على طاولة النقاش، وستكون الاجراءات أكثر تشددا في حالة عدم استجابة المواطنين وتطبيقهم لاجراءات الصحة والسلامة العامة".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الجمعة، من تشديد الإجراءات الخاصة بوباء كورونا، بعد مؤشرات قد تقود لموجة ثانية وصفتها بالأسوأ، تتفشى في البلاد.

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