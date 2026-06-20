العراق يحجز خمس مراتب ضمن قائمة المناطق الأشد حرارة في العالم خلال 24 ساعة

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات الرصد الجوي العالمية، اليوم السبت، تسجيل خمس مناطق عراقية ضمن قائمة أعلى 15 درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت مدينة عبادان الإيرانية القائمة بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، تلتها الأحواز الإيرانية بـ47.4 درجة، ثم بستان الإيرانية ومطار الكويت الدولي بدرجة 47 مئوية لكل منهما، فيما جاءت دهلران الإيرانية خامسة بـ46.9 درجة مئوية.

وحلت مدينة السماوة العراقية في المرتبة السادسة عالمياً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية، تلتها أميديه الإيرانية سابعة بـ46.7 درجة، ثم أدرار الجزائرية، ومطار النجف "الأشرف" الدولي، ومدينة "إن صلاح" الجزائرية، والكوت (الحي) العراقية، ومهران الإيرانية، ومطار رأس الخيمة الدولي الإماراتي، وجميعها سجلت 46.6 درجة مئوية.

وجاءت الديوانية العراقية في المرتبة الرابعة عشرة بدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية، فيما حلت خانقين العراقية في المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة ضمن القائمة بدرجة 46.3 درجة مئوية.

وبذلك، توزعت قائمة المناطق الـ15 الأشد حرارة في العالم بين إيران بست محطات، والعراق بخمس محطات، والجزائر بمحطتين، والكويت بمحطة واحدة، والإمارات العربية المتحدة بمحطة واحدة.