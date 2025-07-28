العراق يحترق تحت القبة الحرارية..  درجات الغليان تضرب 11 محافظة (جدول)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، أن البلاد تشهد ذروة الموجة الحارة، مرجحةً بدء انحسارها يوم الثلاثاء، وانتهائها صباح الخميس المقبل مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "تحديثات بيانات وخرائط الطقس الواردة إلى قسم التنبؤ الجوي تشير إلى تراجع شدة الموجة تدريجياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وتنتهي صباح الخميس، حيث يُتوقع بعدها انخفاض درجات الحرارة بعدة درجات مقارنة بالأيام الماضية".

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجة تأتي ضمن تأثيرات فصل الصيف، نتيجة "القبة الحرارية" الناجمة عن منظومتين جويتين: المرتفع الجوي في الطبقات العليا من الجو وامتداد المنخفض الحراري السطحي من شبه الجزيرة العربية.

وبحسب الجدول الذي نشرته الهيئة لدرجات الحرارة المتوقعة، فإن اليوم الاثنين ستتجاوز درجات الحرارة نصف درجة الغليان في محافظات، هي: بغداد، صلاح الدين، كربلاء، بابل، واسط، النجف، الديوانية، ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة.

أما يوم غد الثلاثاء، فستستمر درجات الحرارة فوق نصف درجة الغليان في خمس محافظات فقط، هي: بغداد، ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة.

ويوم الأربعاء، ستنحصر درجات الحرارة فوق نصف درجة الغليان في أربع محافظات، هي: ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة، لتعود يوم الخميس إلى ما دون درجة الغليان في جميع المحافظات العراقية.