العراق يحافظ على حضوره في قائمة الأشد حرارة عالمياً خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات الرصد الجوي العالمية، الصادرة اليوم الأربعاء، تسجيل أربع مناطق عراقية ضمن قائمة أعلى 15 درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت مدينة الأحواز الإيرانية القائمة بعدما سجلت 49.5 درجة مئوية، تلتها دهلران بـ49.4 درجة مئوية، ثم بستان ومهران في إيران بـ49.2 درجة مئوية لكل منهما، فيما جاءت أميدية وبهبهان الإيرانيتان في المرتبتين الخامسة والسادسة بدرجتي 48.8 و48.5 درجة مئوية على التوالي.

وحلت مدينة العمارة في المرتبة السابعة عالميًا بدرجة 48.1 مئوية، متساوية مع مدينة صفي آباد – دزفول الإيرانية، فيما جاءت القيصومة في السعودية بالمرتبة التاسعة بعدما سجلت 47.8 درجة مئوية.

وجاءت الناصرية في المرتبة العاشرة عالميًا بدرجة 47.7 مئوية، تلتها الأحساء في السعودية بـ47.4 درجة مئوية.

واختتمت القائمة بوجود مدينتين عراقيتين، إذ حل مطار بغداد الدولي ومدينة تكريت في المرتبتين الثانية عشرة والرابعة عشرة على التوالي، بعدما سجل كل منهما 47.2 درجة مئوية، فيما جاءت مسجد سليمان الإيرانية في المرتبة الثالثة عشرة بالدرجة نفسها، واختتمت عبادان الإيرانية القائمة في المرتبة الخامسة عشرة بدرجة 47.0 مئوية.