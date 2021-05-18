العراق يجلي 308 من مواطنيه في الهند الى بغداد واربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، عن اعادة وجبة جديدة من المواطنين العراقيين العالقين في الهند ونقلهم الى اماكن الحجر الصحي في بغداد واربيل.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل الوفود التابعة للوزارة كريم كاظم حسين في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الشركة مستمرة باستقبال الجالية العراقية الوافدة الى ارض الوطن ونقلهم عبر حافلاتها من مطار بغداد الدولي الى الاماكن المخصصة للحجر الصحي في العاصمة بغداد ومحافظة اربيل".

وأوضح أن "ملاكات الشركة وبتوجيه مباشر من وزير النقل ناصر الشبلي، استنفرت جهودها لخدمة ٣٠٨ من العراقيين العالقين في جمهورية الهند، ونقل ٢٤٨ منهم الى اماكن الحجر في العاصمة بغداد و ٦٠ مواطناً الى محافظة اربيل".

وبين أن "ملاكات الشركة مستمرة في عمليات التعقيم والتعفير للحافلات وطواقم العمل المتواجدة في المطار"، مشيراً إلى أن "التنسيق والتعاون عالي المستوى مع وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوافدين".

وفي الثالث من أيار الحالي، أجلت الخطوط الجوية العراقية، المئات من العراقيين العالقين في الهند بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور هناك.

وبحسب معلومات، فإن السلطات العراقية أجلت نحو 400 عراقي من العالقين هناك، وهؤلاء من الذين يذهبون إلى الهند لأغراض العلاج، لكنهم علقوا بسبب وقف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية بأنها ستلزم العائدين بالحجر في إحدى الفنادق لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس المتحور.

يشار إلى أن السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن، كشف في وقت سابق عن رفض السلطات الهندية نقل المتوفين العراقيين إلى بلدهم، مشيراً إلى دفنهم في الهند.