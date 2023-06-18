العراق يجلي وجبة جديدة من مواطنيه من السودان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، تسيير رحلة جوية إلى السودان بهدف إجلاء مواطنين عراقيين عالقين هناك جراء الحرب الأهلية القائمة في تلك البلاد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان اليوم: تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وعملاً بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة، اقلعت فجر اليوم طائرة الإجلاء الثالثة المخصصة لإعادة العراقييّن، من قاعدة "الشهيد محمد علاء" الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق وعلى وجبتين متفرقتين إجلاء 375 شخصا من الرعايا والجالية المقيمين في دولة السودان بينهم 31 سوريا وسودانيا.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، معارك دامية في الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 نيسان/أبريل مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة العشرات بجروح