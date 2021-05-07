العراق يجلي مزيدا من مواطنيه من الهند الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الجمعة عن موعد انطلاق الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الأراضي الهندية.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم: استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية الى الهند والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 9 أيار 2021 بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا.

وتابع حسن : على المسافرين الذين سيتم اجلاؤهم في الموعد المذكور أن يصطحبوا معهم فحص PCR الذي يثبت عدم اصابتهم بالوباء والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوم من تاريخ وصولهم الى الاراضي العراقية .

وباشرت الخطوط الجوية العراقية قبل أيام قلائل بإجلاء أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في وجبة أولى.

ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.