العراق يجلي أكثر من 400 من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

شفق نيوز/ ذكرت وزارة النقل فجر اليوم السبت عن إنطلاق رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الرحلة الإستثنائية نقل من خلالها نحو (420) مواطنا عراقيا بعد إستحصال الموافقات الرسمية.

يذكر أن إجمالي أعداد الذين تم إجلاؤهم خلال الرحلات الأربع التي سيرها الناقل الوطني بلغ (1,458) مواطنا عراقيا ومن المتوقع تسجيل زيادة في هذه الأعداد ولاسيما مع قرب تنفيذ رحلات إجلاء اخرى بعد إستكمال موافقاتها الرسمية.