العراق يجري أعمال تنقيب في تل أثري تجاوز عليه الجيش الأمريكي (صور)

شفق نيوز/ قالت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، يوم الأحد، إن لجنة تابعة لها تفقدت أعمال التنقيب في موقع "تل الكوخ" الأثري بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن رئيس بعثة التنقيب عادل شهيد قدّم شرحاً مفصلاً عن أعمال التنقيب في التل المذكور وفق الخطة التي تم إعدادها في الموقع.

كما قدّم مدير قسم التنقيبات في الهيئة العامة للاثار والتراث سهيل التميمي وأعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الأعمال التنقيبية وضرورة التركيز على توثيق العمل بدقة والاستعانة بالأجهزة الحديثة المتوفرة لرسم صورة متكاملة عن طبيعة الاستيطان السابق في هذا الموقع.

كما اشارت الهيئة الى أن "تل الكوخ" الأثري قد تعرض في السنوات السابقة لتجاوز بسبب اتخاذه كقاعدة للجيش الأمريكي.

وتجري حاليا أعمال التنقيب في التل ولأول مرة بعد 2003 لمحاولة التعرف على نوع وتاريخ وطبيعة الإستيطان في هذه المنطقة، حسبما ذكرته الهيئة في بيانها.