العراق يجدد شراكته مع "روش" السويسرية العالمية لتعزيز القدرات العلاجية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة "روش" السويسرية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن العراقي واستكمالاً لمخططات تعزيز الرعاية الصحية والنهوض بالقطاع عموماً والتوجّه نحو التحول الرقمي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "(روش) السويسرية تُعد من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأدوية، حيث يأتي هذا التجديد بعد مرور عام من التعاون المثمر بين الطرفين، والذي شهد إطلاق عدة مشاريع طموحة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في العراق وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات صحية مبتكرة وذات جودة عالية".

وأضافت، أن "هذا التجديد يتضمن عدة نقاط محورية، منها التركيز على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي العراقي، الذي يأتي من خلال تطوير الأدوات والحلول الرقمية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات الصحية وتوفير رعاية صحية متميزة تعتمد على البيانات والقيمة.

كما "تم الاتفاق على استمرارية المبادرات التعليمية التي تستهدف المجتمعات المحلية لزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، وهو ما يساهم في تحسين فرص العلاج والحد من تفاقم الحالات المرضية"، وفقا لبيان الوزارة.

ومن جانبه أعرب وزير الصحة صالح الحسناوي، عن سعادته باستمرار الشراكة مع "روش"، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتطوير القطاع الصحي في العراق، والاستفادة من الخبرات العالمية لتقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية".

بدوره، أكد أيمن حاج إبراهيم، مدير شركة "روش" في العراق، على أن الشركة تلتزم بتقديم أفضل ما لديها من خبرات وموارد لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في النهوض بالقطاع الصحي.

ونقل بيان الصحة عن حاج إبراهيم قوله، إن "الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة هي خطوة مهمة في تحقيق رؤيتنا المشتركة لتحسين الخدمات الصحية في العراق، كما أن التعاون الوثيق بين الجانبين يمكّن من الاستفادة القصوى لتقديم حلول رعاية متكاملة للمريض العراقي".

الأمر الذي أكّده الدكتور أحمد سامي ممثل وزارة الصحة، مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية (كيماديا)، وعلق بقوله، إن "قطاع الرعاية الصحية في العراق يشهد تطورات كبيرة، وبدعم شركائنا العالميين مثل "روش"، نحن على ثقة بأننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات. إن التحول الرقمي وتعزيز القدرات التشخيصية هما جزء لا يتجزأ من خططنا المستقبلية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج للمواطنين العراقيين".

يشار إلى أن شركة روش تعمل في ما يزيد عن 100 دولة حول العالم، مستفيدة من نقاط قوتها في مجالي الأدوية والتشخيص لتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المرضى وتعزز من فعالية الأنظمة الصحية.

وقد نجحت الشركة في تطوير مجموعة متميزة من الأدوية في مجالات متعددة، بما في ذلك الأورام و المناعة والأمراض المعدية وأمراض العيون والجهاز العصبي المركزي وغيرها.