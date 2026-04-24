العراق يتأهب لـ5 أيام ممطرة.. والكتل الباردة تفرض اعتدالاً قسرياً حتى منتصف أيار

شفق نيوز - بغداد

أفاد قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، بأن التحليلات الجوية تشير إلى تأثر العراق بحالة جوية ممطرة جديدة تبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة، وتستمر لغاية نهار يوم الثلاثاء المقبل، عازيةً ذلك إلى نتيجة نشاط اضطرابات في طبقات الجو العليا وتوفر رطوبة ملائمة في الطبقات المختلفة.

ووفقا لتقرير صادر عن القسم، فإن الحالة تكون على شكل زخات ربيعية متفرقة متفاوتة الشدة، قد تتخللها فترات غزيرة أحياناً، مصحوبة بالبرق والرعد، مع نشاط في الرياح الهابطة، ولا يُستبعد تساقط (الحالوب) في بعض المواقع.

تفاصيل أكثر عن الحالة

ونوه القسم إلى أن اليوم الجمعة تبدأ فرص تساقط الأمطار على مناطق من شمال البلاد، إضافة إلى غرب الأنبار وأجزاء من جنوب غرب البلاد، بينما يوم السبت تمتد فرص الأمطار لتشمل مناطق متفرقة من مدن البلاد، مع استمرار الطابع غير المستقر للأجواء، وكذلك الحال يوم الاحد والاثنين حيث تتعمق الحالة وفرص الغزارة واردة.

ملاحظة مهمة

ونبه التقرير إلى أن شدة وتوزيع الهطولات تتأثر بتغير تموضع المنظومة الضغطية وحركتها، لذا تبقى الحالة بحاجة إلى متابعة يومية دقيقة لرصد آخر التحديثات.

بشارة سارة للعراقيين

على صعيد متصل قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور له، إنه رغم اقتراب فصل الصيف بنحو خمسة أسابيع، لا تزال أجواء العراق تميل إلى الاعتدال النسبي مقارنةً بالمعدلات المناخية لشهر نيسان، مبينا أنه يُعزى سبب ذلك إلى استمرار تأثير "الأخاديد العلوية"، وتدفق كتل هوائية "أبرد نسبياً" في طبقات الجو العليا، بسبب ضعف "الدوامة القطبية" ما يُسهم في تقليل الاستقرار الحراري.

كما أشار إلى أن التراجع النسبي في امتداد المرتفع شبه المداري، خاصة في طبقات الجو العليا، حال دون سيطرة "القبة الحرارية"، وهو ما يسمح بتجدد "النشاط السحابي" وفرص "الاضطرابات الجوية" بين فترة وأخرى، بدلاً من الأجواء المستقرة والحارة التي تُعد أحد سمات الطقس في منطقتنا خلال فترات من شهر نيسان.

وأضاف عطية أن الامر ذاته سيتكرر في بدايات شهر أيار المقبل لغاية منتصفه، مشيراً إلى أن

هذا النمط غالباً ما يرتبط بتموضع "التيار النفاث شبه المداري" جنوب موقعه المعتاد، ما يعزز من فرص تعمق "الأخاديد الباردة" نحو المنطقة.