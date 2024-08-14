العراق يتأثر بموجة "شديدة الحرارة ومرهقة" نهاية الأسبوع تستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأربعاء، تأثر البلاد بموجة حارة نهاية الأسبوع الجاري لتتجاوز معها درجات الحرارة خصوصا في مناطق الجنوب 50 درجة مئوية.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "بدرجات حرارة تصل ما بين 50-51 مئوية في مدن جنوب البلاد، وأقل قليلا في باقي المدن، متوقع خلال نهاية الاسبوع الحالي ان تتأثر مدن البلاد بموجة حارة ستستمر عدة أيام".

وأوضح أنه "بسبب تمركز مرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا من الجو يسبب دوران الرياح الصاعدة، وانحباس الحرارة في حيز من الغلاف الجوي ( قبة حرارية) تستمر عدة أيام".

وتوقع عطية "تأثير الموجة الاعلى سيكون في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط".

ووفقا للخبير، فإن "بعض مناطق البلاد وخصوصا الجنوبية والجنوبية الغربية ستتأثر على فترات بسكون في سرعة الرياح السطحية مما يجعل الأجواء مرهقة، شديدة الحرارة".