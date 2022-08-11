العراق يتأثر بمنخفض جوي هندي لترتفع معه درجات الحرارة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ قال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الخميس، إن المنطقة ستتأثر بضغط منخفض جوي موسمي هندي ترتفع معه درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل نحو درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وذكر جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "درجات الحرارة ستبدأ المقبل بالارتفاع اعتبارا من يوم السبت نتيجة تأثير ضغط المنخفض الجوي الموسمي الهندي الحار"، مبينا أن درجات الحرارة سترتفع بمقدار درجتين إلى أربع مئوية، و ستبلغ ذروتها يوم 16 - 18 خلال شهر آب الجاري.

كما توقع الخبير، ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو يصاحبها قطع غيوم متفرقة خلال أيام الأسبوع المقبل.

وأشار جبار إلى أنه خلال الفترة من 19 لغاية 25 من شهر آب/أغسطس يقل تأثير هذا المنخفض الموسمي، وستهبط معه درجات الحرارة بمقدار درجتين، مردفا بالقول إن هذا المنخفض ستنتهي معه موجة الحر لموسم الصيف الحالي، ولا يُتوقع بعدها إرتفاع درجات الحرارة لهذا المستوى في الفترات اللاحقة، و سيتراجع تأثير المنخفض الجوي على المنطقة.